Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli için uygun donör bekliyor

Güncelleme:
Geniş Aile, Oflu Hoca gibi dizilerde rol alan Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Umut Özkan, uygun donör beklediklerini ve abisinin sağlık durumunun takip edildiğini duyurdu.

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan oyuncu Ufuk Özkan, hastaneye kaldırıldı.

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle mücadele eden ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, karaciğer nakli için uygun donör beklendiğini belirtti.

Umut Özkan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."

