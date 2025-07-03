Ünlü Oyuncu Michael Madsen Hayatını Kaybetti

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Kill Bill ve Rezervuar Köpekleri gibi filmlerle tanınan ABD'li oyuncu Michael Madsen, 67 yaşında doğal nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Madsen, Malibu'daki evinde ölü bulundu ve ölüm sebebinin kalp krizi olduğu bildirildi.

LOS "Kill Bill" ve "Rezervuar Köpekleri" gibi filmleriyle bilinen ABD'li oyuncu Michael Madsen, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

California eyaletinin Los Angeles kenti polis yetkililerinden Christopher Jauregui, yaptığı açıklamada, Madsen'in Malibu'daki evinde ölü bulunduğunu belirtti.

Jauregui, 67 yaşındaki Madsen'ın "doğal nedenlerden" hayatını kaybettiğini ve şüpheli bir durum görülmediğini ifade ederken, ünlü oyuncunun menajeri Ron Smith ölüm sebebinin "kalp krizi" olduğunu kaydetti.

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun "Kill Bill" ve "Rezervuar Köpekleri" filmleriyle adından söz ettiren Madsen, kariyeri boyunca 300'ü aşkın yapımda yer aldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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