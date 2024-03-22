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Ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenaze töreni düzenlendi

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Kanser nedeniyle vefat eden ünlü oyuncu Bahar Öztan, Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncunun ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde meslektaşlarından Perihan Savaş, Serdar Gökhan, Nuri Alço, Bora Gencer, Safiye Soyman, Gökhan Güney, Yavuz Karakaş, Tuğba Özay ve Vural Çelik gibi ünlü isimler de yer aldı.

Öztan'ın naaşı, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

-"Çok mücadele etti ama bu sefer olmadı"

AA muhabirine konuşan Perihan Savaş, "Çok mücadele etti ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. Ben iki tane film çektim onunla. Dünya tatlısı insandı. Gamzelimizdi bizim. Çok üzgünüm." dedi.

Safiye Soyman ise Öztan'ın çok samimi arkadaşları arasında yer aldığını belirterek, "Çok zor dönemler geçti. Hiç ölmeyecek gibi, morali son derece yüksek, hepimize moral veren Baharımdı yani. Sekiz ay önce Bodrum'da oğlumu ziyarete geldi bana. Onun için unutmayacağım onu. Çok dosttu, herkes onu çok seviyordu çok. Kimsenin kalbini kırmayan, kuşun kanadını incitmeyen sevilen bir insandı. Ruhu şad olsun." şeklinde konuştu.

Bahar Öztan ile sıkça görüştüğünü dile getiren Nuri Alço da duygularını şöyle dile getirdi:

"Bahar gerçekten çok güzel. Kalbi güzel olan çok güzel bir insan. Allah rahmet eylesin öncelikle. Bu hastalığa yakalandığından beri hep yanında olduk. Yazın da Bodrum'da beraberdik. En son biraz fenalaştı. Geleli beş ay oldu hastaneye. Beş aydan beri devamlı yatıyordu. Oğlu hep başındaydı, Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Başından ayrılmadı. Tahlilleri, ilaçları, ameliyatları. Gece gündüz onunla yattı onunla kalktı. Tabi bu hastalık öyle bir hastalık ki lanet olsun. Kimsenin Allah başına vermesin. Kurtuluşu yok. Allah onu böyle mübarek günde, cuma günü ve tam ismine yakışır bir şekilde yanına aldı. Allah nurlar içerisinde yatırsın."

Bahar Öztan kimdir?

Oyuncu Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı.

"Gamzeli güzel" olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.

Öztan, "Ortadirek Şaban", "Doktor Civanım", "Yıldızlar da Kayar" ve "Aşk Kapıyı Çalınca"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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