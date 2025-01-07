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Ünlü Oyuncu Atakan Yılmaz Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Ünlü Oyuncu Atakan Yılmaz Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında ünlü oyuncu Atakan Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarında yasa dışı bahsi özendirici içerikler nedeniyle sorgulanıyor.

Ayşe GÜREL/ İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında adı geçen bir çok ünlü ismin ardından, oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, halk arasında 'Yasa dışı bahis' olarak bilinen '7258 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında internet fenomenleri ve ünlülere yönelik açtığı soruşturmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerde reklam yerleştirme gibi yöntemlerle yasa dışı bahse özendirici ibareler bulunduğu tespit edilen oyuncu Atakan Yılmaz, bugün polis tarafından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK: YASA DIŞI BAHİS 'DİJİTAL UYUŞTURUCU' NİTELİĞİNDEDİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumarın 'dijital uyuşturucu' niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride 'yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı' olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibarıyla da toplumda etki alanı bulunan şahıslardan biri olan oyuncu Atakan Yılmaz'ın, herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. yöntemlerle yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum nezdinde 'yasa dışı bahis' olarak bilinen 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs 07 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alınmıştırö ifadeleri kullanıldı.

ATAKAN YILMAZ KİMDİR

Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Atakan Yılmaz, sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde bir çok dizi ve filmde rol alan 30 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada da geniş bir kitleye hitap ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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