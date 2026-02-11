Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsüne yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu. Barım "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENMİŞTİ

Ayşe Barım 1 Ekim 2025'te adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Ekim'de karara itiraz etmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesi üzerine dosya, bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Dosyayı inceleyen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın tahliye kararına yapılan itirazı kabul ederek Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar ermişti.

Kararın ardından hastaneye kaldırılan Ayşe Barım hakkında, mahkemeye gönderilmek üzere 22 Ekim'de Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı belirtilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ise Başsavcılığın itirazını reddetti. Öte yandan, Barım hakkında savcılık celse arasında esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Menajer Ayşe Barım, ' Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Ayşe Barım ile avukatları katıldı.

"BEN SADECE İŞİYLE İLGİLENEN BİR BİR KADINIM"

Ayşe Barım esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, '2025 yılının ocak ayından bu yana daha önce hiç yaşamadığım bir sürecin içerisindeyim. Ben hiçbir suç işlemedim, oyuncuları asla gezi parkına yönlendirmedim. Hayatımda siyasi şeylere hiçbir şekilde müdahil olmadım. Şu anda bir kalp pili ve elektroşok cihazıyla hayatıma devam ediyorum. Açık kalp ameliyatı olacağım. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken çok ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum, avukatlarım da gereken hukuki açıklamayı yapacaktır. Ben sadece işiyle ilgilenen bir kadınım. Bu süreçte sağlığım çok etkilendi, sizden beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Barım'ın avukatları, "kanunsuz suç olmaz" ilkesini gerekçe göstererek esas hakkındaki mütalaanın tekrar değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı talebe ilişkin savcıya sordu. Duruşma savcısı, istenen cezada değişim yapmayacağını söyledi.

BARIM'A 12,5 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

MÜTALAADAN

Savcılık esasa ilişkin mütalaada, Ayşe Barım'ın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Mütalaada, Ayşe Barım'ın Gezi Davası firari sanıklarından olan Mehmet Ali Alabora ile Gezi eylemleri kapsamında bir bildirinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarına dair 2 tape görüşmesinin bulunduğu, tape içeriğinde Barım'ın bildirinin yayınlanmaması hususunda bir irade ortaya koyduğu ileri sürüldü. Barım'ın irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği ifade edildi. Barım'ın süreci destekleyerek yayılmasını sağladığı, şirketine bağlı sanatçılar aracılığı ile eylem çağrıları yaparak şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırladığı, kendisine bağlı oyuncuları etkin bir şekilde sahaya yönlendirdiği iddia edildi.

