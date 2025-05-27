Ünlü Karikatürist Haslet Soyöz Hayatını Kaybetti

Ünlü Karikatürist Haslet Soyöz Hayatını Kaybetti
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi karikatürist Haslet Soyöz, 1955 yılında Burdur'da doğdu. Gazetecilik ve sanat hayatında birçok başarıya imza atmış olan Soyöz, bugün hayatını kaybetti. TGC, Soyöz'ün ailesine başsağlığı diledi.

(ANKARA) – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, sürekli basın kartı sahibi ressam ve karikatürist Haslet Soyöz hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bugün hayatını kaybeden TGC üyesi ve sürekli basın karti sahibi karikatürist Haslet Soyöz için internet sitesinden bir taziye mesajı paylaşarak Soyöz'ün ailesine ve basın topluluğuna başsağlığı diledi. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Gazetecilik mesleğine karikatürleriyle uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Haslet Soyöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Üyemiz Ayla Dündar Soyöz'ün eşi olan meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Haslet Soyöz'ün cenaze bilgileri belli olduğunda paylaşılacak."

Haslet Soyöz kimdir?

1955 yılında Burdur'da doğdu.  Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde ve İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bölümü'nde öğrenim gördü. Mesleğe 1977 yılında Politika Gazetesi'nde başladı. Ardından Vatan, Çivi, Dünya, Cumhuriyet, Demokrat ve Milliyetgazetelerinde çalıştı. Sanat yaşamının ilk dönemlerinde birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. 1998 yılında Karikatürcüler Derneği tarafından yılın karikatüristi seçildi. İtalya Tolentino Karikatür Müzesi'nde bir ve Aşağı Saksonya Alman Parlamentosu Basın Salonu'nda iki karikatürü bulunuyor. Karikatüristliğine 2000 yılından itibaren ressamlığı da ekledi. Denizcilik tarihimize isimlerini kahramanlıkla yazdıran 30 geminin portresinden oluşan ilk yağlı boya sergisi  "Cennetin Gemileri"ni 2003 yılında Rahmi M. Koç Müzesi'nde açtı. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü ve 2023 Sedat Simavi Karikatür ödülünün sahibi olan Soyöz, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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