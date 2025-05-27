Ünlü Karikatürist Haslet Soyöz 70 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü Karikatürist Haslet Soyöz 70 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, karikatürist ve ressam Haslet Soyöz, 70 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine katkıda bulunan Soyöz'ün cenaze namazı yarın kılınacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, karikatürist ve ressam Haslet Soyöz, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, vefat dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazetecilik mesleğine karikatürleriyle uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Haslet Soyöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Üyemiz Ayla Dündar Soyöz'ün eşi olan meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Soyöz'ün cenaze namazı, yarın öğle ezanı sonrası Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınacak. Ardından Soyöz'ün cenazesi, Sakarya Geyve Bağlarbaşı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Burdur'da 1955'te doğan Haslet Soyöz, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü ve İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bölümü'nde öğrenim gördü.

Mesleğe 1977'de Politika gazetesinde başlayan Soyöz, ardından Vatan, Çivi, Dünya, Cumhuriyet ve Demokrat gazetelerinde çalıştı.

Haslet Soyöz, 1982'den itibaren Milliyet gazetesinin çizerlerinden oldu.

Sanat yaşamının ilk dönemlerinde birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödüller kazanan Soyöz, 1998'de Karikatürcüler Derneğince "Yılın Karikatüristi" seçildi.

Soyöz, 2000'den itibaren karikatüristliğin yanı sıra resimleriyle adından söz ettirdi. Denizcilik tarihine isimlerini kahramanlıkla yazdıran 30 geminin portresinden oluşan ilk yağlı boya sergisi "Cennetin Gemileri"ni 2003'te Rahmi M. Koç Müzesi'nde açan Soyöz'ün karikatür ve resimleri, yurt içinde ve dışında çeşitli koleksiyonlarda yer aldı.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü ve 2023 Sedat Simavi Karikatür Ödülü sahibi Soyöz, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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