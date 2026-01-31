Haberler

İstanbul merkezli 4 ildeki uyuşturucu soruşturmasında 9 zanlı için yakalama kararı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 9 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen, Hasan Can Kaya ile Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında yurt dışında olduğu tespit edilen 9 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildiği öğrenildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.

