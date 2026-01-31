Haberler

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti gibi suçlamalarla karşı karşıya.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
