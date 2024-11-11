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Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı
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İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Ortaç ve Erbil ev hapsine alındı, Yılmaz ve 12 kişi tutuklandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Ortaç ve Erbil, 'Ev Hapsi' kararıyla serbest bırakılırken sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi. Çalışmalar kapsamında aralarında sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ile sosyal medyada yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde 23 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Erbil, Ortaç ve Yılmaz'ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

ERBİL VE ORTAÇ'A 'EV HAPSİ' KARARI

Emniyette işlemleri tamamlanan 16 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil 'Ev Hapsi' kararıyla serbest bırakılırken, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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