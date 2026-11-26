Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(İSTANBUL ) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklama, 1'i ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 9 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gece ünlü isimlere yönelik 35 kişi hakkında uyuşturucu başta olmak üzere bazı suçlamalarla gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Gözaltına alınan isimlerden 10'u dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu 9 isim adli kontrolle serbest bırakıldı. Ceylan Kaya tutuklandı.

Bugün ise savcılık işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilirken, İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatıldı. Bir kişi de doğrudan serbest bırakıldı. Diğer 9 isim ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle sevk edildi.

Kaynak: ANKA