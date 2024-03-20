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Ünlü besteci Nevit Kodallı'nın 100. doğum yılı konserle anıldı

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen konserde, Nevit Kodallı'nın önde gelen eserlerine yer verildi. Kodallı'nın oğlu Murat Kodallı da etkinliği tasarladıklarını belirtti.

Ünlü besteci Nevit Kodallı, doğumunun 100. yıl dönümünde İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen konserle anıldı.

Cumhuriyet dönemi bestecisi ve "Devlet Sanatçısı" unvanlı Kodallı için Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde düzenlenen konserde, bestecinin önde gelen eserlerine yer verildi.

İDOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kodallı'nın, Türk müziğinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "O, büyük bir üstattı. 1997 yılında Sevda-Cenap Vakfının onur ödülünü aldı. Bugünkü konserin orkestra şefliğini icra eden Murat Kodallı benim sınıf arkadaşım. Dolayısıyla bu iki ismi bugün burada ağırlamak bizim için çok özel ve anlamlıydı. Bugün bu büyük üstadı eserleriyle anmak istedik ve bunu güzel bir sahne performansıyla gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Konserin orkestra şefliğini yapan, ünlü bestecinin oğlu Murat Kodallı ise bugünkü etkinliği İDOB Genel Müdürü Tan Sağtürk ile birlikte tasarladıklarını belirtti.

Etkinliğin hazırlık sürecinde çok büyük destek gördüklerini dile getiren Kodallı, şunları kaydetti:

"Sayın Müdürümüz Tan Sağtürk'e böyle bir teklif sunduğumuzda büyük bir teveccüh gördük. Konser için eserleri seçerken, Nevit Kodallı'nın farklı dönemlerde bestelediği ve ulusal müziğimizin izlerini taşıyan eserlere yer vermek istedik. Halk diline yakın eserleri repertuvarımıza aldık. Karacaoğlan'ın eserlerine yer verdik. Bunlar, geleneksel temaları modern dokunuşlarla veren eserlerdi. Makamsal olarak keyifli bir icra gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Konserimize ilgi gösterip, bizi yalnız bırakmayan bütün izleyenlere çok teşekkür ediyorum."???????

Kaynak: AA / Güncel

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