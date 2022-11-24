Ünlü anketçiden bomba iddia! "Seçimden önce il olacaklar" diyerek 12 ilçenin adını paylaştı
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ORC Araştırma'nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Pösteki, yaptığı paylaşımda 'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı
Son seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden ORC Araştırma'nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de gelecek seçimlere kadar il sayısının 93'e çıkabileceğini iddia etti. Bununla da yetinmeyen Pösteki, il olmasını bekledikleri 12 ilçenin adını da paylaştı.
- Aydın Nazilli
- Muğla Bodrum
- Mersin Tarsus
- Şırnak Silopi
- Bursa İnegöl
- Balıkesir Bandırma
- Adana Ceyhan
- Ankara Polatlı
- Hakkari Yüksekova
- Konya Ereğli
- Antalya Alanya
- Tekirdağ Çorlu