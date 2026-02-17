Üniversiteli Gizem'in kimlik bilgileri çalındı; Samsun'da da 'uyuşturucu'dan suçlandı

BURSA'da yaşayan üniversite öğrencisi Gizem Y. (20), kimlik numarası başkası tarafından kullanılınca, hakkında çeşitli suçlardan 6 dava açıldı. Bunların 4'ünden beraat eden Gizem Y. hakkında bu kez 'Uyuşturucu kullanma'dan soruşturma başlatıldı. Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın şüpheli, polislere kimlik numarasını verince, hakkındaki yeni soruşturmayı, evine gelen tebligatla öğrenen Gizem Y., "Hayatımda hiç Samsun'a gitmedim. Samsun'dan kimseyi tanımıyorum. Kendimle ilgili olmayan suçların mağduriyetini yaşıyorumö dedi.

Gemlik ilçesinde oturan K.D. (18), Gizem Y.'nin kimlik bilgilerini ele geçirdi. İstanbul'da karıştığı 3'ü 'Hırsızlık', 1'i ise 'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçlarından yakalanan K.D., güvenlik güçlerine kimlik kartını kaybettiğini söyleyip, kendisini Gizem Y. olarak tanıtarak, T.C. kimlik numarasını verdi. Olay, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Gizem Y.'nin, 2024 Ocak'ta, Gemlik ilçesindeki evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı. İstanbul'daki bir giyim mağazasından hırsızlık olayıyla ilgili gelen tebligat karşısında şoke olan Gizem Y., ailesiyle birlikte, arkadaşı olan avukat Kemal Kapar'dan yardım istedi.

SUÇUNU KABUL EDİNCE GERÇEK GİZEM Y. BERAAT ETTİ

Avukat Kemal Kapar, araştırmasında, vekaletini aldığı Gizem Y.'nin 'Hırsızlık' ve 'Küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ve bu suçlardan bazıları nedeniyle de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu görüldüğü bilgisine ulaştı. Gizem Y. ise yaşadığı psikolojik sorunlar ve çaresizlik sonucu üniversite eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belirtti.

Avukat Kemal Kapar, tutuklu görünen müvekkilinin, camide namaz kılan bir kişinin çantasından cüzdan çaldığı iddiasıyla yargılandığı İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldı. Gizem Y., hakkında 'Hırsızlık' suçundan açılan davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, adının Gizem Y. olduğunu söyleyen tutuklu sanık K.D. de duruşma salonunda hazır bulundu. Gizem Y., K.D.'nin duruşmada suçunu itirafıyla beraat etti.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ GİZEM'İN KİMLİK BİLGİLERİNİ VERDİ

Yine İstanbul'da toplu taşıma aracında bir erkekle tartışan kadın şüpheli, Gizem Y.'nin kimlik bilgileriyle karşı taraftan şikayetçi olunca, bu kez de dava dosyasında şikayetçi olarak yer aldı. Bugüne kadar hakkında 6 dava açılan, bunların 4'ünden beraat eden Gizem Y., hakkında biri şikayetçi, biri sanık olduğu 2 dava kaldı. Gizem Y., hakkında en son da 'Uyuşturucu kullanma' suçundan soruşturma başlatıldı. Samsun'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve üzerinde metamfetamin ele geçirilen kadın şüpheli, polislere Gizem Y.'nin kimlik numarasını verdi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından 1 yıl tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması şartıyla serbest bırakılırken, Gizem Y., hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını da evine gelen tebligatla öğrendi.

KİMLİK BİLGİLERİNİ KUZENİ ÇALMIŞ

Psikolojik olarak çok yıprandığını belirten Gizem Y., sürecin 2023 yılında kuzeninin kimlik bilgilerini çalmasıyla başladığını söyleyerek, "Kendisi karakolda benim adıma yalan ifadede bulundu. Sonra hastane kayıtları, adıma otobüs biletleri alınması, sonra kendisi Çocuk Esirgeme Kurumu yurdunda, arkadaşlarına bir kağıda benim adımı, soyadımı, T.C. kimlik numaramı, anne-baba adımı, tüm bilgilerimi yazarak kullanmaları için kızlara dağıttı. Bu kızlar da Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan kaçıp benim kimlik bilgilerimi karakollarda, hastanelerde, cezaevlerinde kullandılar. Bu olaylar neticesinde adıma 6 tane dosya açıldı. Şu an bu olaylar hala devam ediyorö diye konuştu.

'SAMSUN'A HİÇ GİTMEDİM, KİMSEYİ TANIMIYORUM'

En son Samsun'dan gelen tebligatla şoke olduğunu söyleyen Gizem Y., "Tebligatı açtığımda Samsun'da uyuşturucuyla yakalandığımı, adıma bir karar verildiğini gördüm. Tebligatta, adli kontrol şartı ve tedavi kararı verilmiş. Ben hayatımda hiç Samsun'da bulunmadım, Samsun'a gitmedim, Samsun'dan kimseyi tanımıyorum. Bildiğim kadarıyla benim daha önce kimlik bilgilerimi kullanıp yakalanan şahıs, kimlik bilgilerimi orada da başka kişilere dağıttı ya da suç işlerken yakalandı. Şahıs yakalandığında hastaneye götürülüyor, psikiyatride uyuşturucu testi yapılıyor. Bunlar benim e-Nabız sistemimde pozitif görünüyor. Bu nedenle tebligat geliyorö ifadelerini kullandı.

'DERSLERİME ODAKLANMAM GEREKEN DÖNEMDE ADLİYEDEYDİM'

Eğitim hayatına zorunlu olarak ara verdiğini ve üniversite kaydını sildirdiğini belirten Gizem Y., şöyle konuştu:

"Bu olaylar nedeniyle psikolojik olarak yıprandım. Sürekli hırsızlık suçu işlemişim gibi kendimle ilgili olmayan suçların mağduriyetini yaşıyorum. Ailem bu konuda çok etkilendi. Sürekli yeni bir dosya geliyor ve bunun önüne asla geçilemiyor. Hiç kimseyi hedef göstermek istemiyorum. Fakat maalesef ki gerekli kimlik tespit işlemleri uygulanmıyor. Şahıslardan fiziki bir kimlik istenmiyor, parmak izi alınmıyor, sistemdeki fotoğraflara bakılmıyor. Benim sistemimde daha önce şikayetçi olduğum kimlik hırsızlığı şikayetlerine bakılmıyor. Şahıslar kimlik tespiti için hastaneye götürülmüyor. Sadece bir beyanla ciddiye alınıyorlar ve adıma dosya açılmasına sebep oluyorlar. Bu toplum için genel bir güvenlik sorunu. Bu olaylar nedeniyle ara verdiğim Denizli Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki kaydımı sildirdim. Çünkü psikolojik olarak yıprandım ve bunlarla mücadele etmek çok zor. Ben, derslerime odaklanmam gereken dönemde sürekli adliyelere, karakollara gitmek zorunda kalıyordum. Her gün bir ifade için çağrılıyordum. Bu yüzden evime döndüm.ö

'İHMAL DEVAM EDİYOR'

İhmaller nedeniyle Gizem Y. hakkında işlemediği suçlardan davalar açıldığını belirten avukat Kemal Kapar, "Gizem bize yaklaşık 1,5 yıl önce bir dosya ile geldi. Hırsızlık dosyası açılmıştı. Biz dosyayı incelediğimizde Gizem'in cezaevinde göründüğünü fark ettik. Biz olaya müdahil olmasaydık, Gizem belki de ceza alacaktı. Müdahil olduktan sonra o dosyadan beraat aldık derken, 2'nci dosya, 3'üncü dosya, 4'üncü dosya, 5'inci ve 6'ncı dosyalar geldi. Çoğu hırsızlık, taciz, en son da uyuşturucu dosyası geldi. Samsun'da bir uyuşturucu operasyonunda metamfetaminle yakalanan şahıs karakola götürülüyor. Gizem'in T.C. kimlik numarasını veriyor yine. Hiçbir parmak izi bakılmıyor. Fotoğraflara bakılmıyor. Bu şekilde beyana dayalı bir kimlik tespiti yapılmasından mütevellit böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bu dosya da kapanır, bu dosyaya da izahat veririz. Buradaki asıl sorun, Ceza Genel Kurulu, 'Kimlik tespitinin şüpheye mahal vermeyecek şekilde yapılması gerekir' derken, burada kimlik tespiti beyana göre yapılıyor. Bu sadece kollukta olan bir şey de değil. Kollukla başlıyor bu ihmal, adliyede sağlık raporunda ve hastanede de devam ediyor. Şu an kirlenen sadece adli sicili değil. Bu adli sicil temizlenir. Bunların hiçbiri sicile işlenmez, buradan beraat alınır. e-Devlet'inde e-Nabız'ında da bir kirlenme var. Uyuşturucu testi pozitif çıkıyorö dedi.

'SANIK OLMASI YETMİYOR, BİR DE BİZİ ŞİKAYETÇİ YAPIYOR'

Bu olayın herkesin başına gelebileceğine dikkat çekerek, toplumun da risk altında olduğunu söyleyen avukat Kapar, "Birisi sizin T.C. kimlik numaranızı ezberleyerek hayatına devam ediyor. Onun gibi davranıyor, onun gibi harekete ediyor. Cezaevine giriyor. Cezaevinden SEGBİS'le bağlanıyor ve o kadar yüzsüzler ki bizim bu bahsettiği 6 dosyanın 5'inde sanığız, 1'inde müştekiyiz. Yani o kadar rahat ki Gizem'in kimlik bilgileriyle karşıdan da şikayetçi oluyor. Sanık olması da yetmiyor. Bir de bizi şikayetçi yapıyor. 1 yıldır bu dosyada 'Biz bu kişi değiliz, biz ondan şikayetçi değiliz' diye mahkemeye anlatmaya çalıştık. Kimliği belirsiz şahsı 5 dakikada Gizem olarak kabul eden yargıya, 1 yıldır gerçek Gizem'in, Gizem olduğunu izah etmeye çalışıyoruzö diye konuştu.

'BEYANA DAYALI YARGI YAPILIYOR'

Beyanla yapılan kimlik tespitinin yeterli olmadığını savunan Kapar, "Ceza Genel Kurulu'nun 'Beyana dayalı kimlik tespiti yapılamaz' diye kararı var. 'Yargılama yapılacaksa ya da karar verilecekse kimlik tespiti şüpheye mahal vermeyecektir' diyor. Şimdi beyana dayalı yargı yapılıyor ve ceza veriliyor bir de. İnsan hayatında adli sicil mahremi vardır, sağlık dataları mahremidir. Şimdi bu mahreme insanların çok kolay bir şekilde tecavüz etmesine izin veriyorsun. Bunun önüne geçmek için ya T.C. kimlik numarasının değiştirilmesine olağanüstü hallerde izin verecekler ya da bu ilgili yetkili makamların üzerine özellikle beyanla kimlik tespiti yapılmaması için durmaları gerekiyorö ifadelerini kullandı.

'BU KIZLAR DOĞUM YAPSA, GİZEM HABERİ OLMADAN ANNE OLACAK'

Gizem Y.'nin tek mağdur olduğuna inanmadığını belirten Kapar, "Belki bu şekilde haberi bile olmayan şu an bir sürü cezalar almış ya da cezaevinde yatan birçok insan olabilir. Bugün uyuşturucu testinden haberimiz yok, uyuşturucu testini görebiliyoruz e-Nabız'dan. Yarın öbür gün Allah korusun bu kız hamile kalsa, çocuk doğursa, Gizem haberi olmadan anne olacak. İşin trajikomik tarafı da varö dedi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,