Üniversiteli Enes, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı sahibine ulaştırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversiteli Enes, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Demirören Haber Ajansı - Ceren Çalışkan - Güncel
 - Güncelleme:
Üniversiteli Enes, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı sahibine ulaştırdı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, üniversite öğrencisi Enes Nacar, banka önünde 8 bin 800 lira buldu.

TATVAN, BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, üniversite öğrencisi Enes Nacar, banka önünde 8 bin 800 lira buldu. Polisi arayan Nacar, parayı sahibine teslim etti.

Tatvan'da yaşayan Celalettin Afşin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, bankanın önünde parasını kaybettiğini söyledi. Ekiplerin olay yerinde çalışma yaptığı sırada, Bitlis Eren Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Nacar, aynı yerde 8 bin 800 lira bulduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi, parayı polislerin aracılığıyla sahibine teslim etti. Parasını teslim alan Afşin de bulup polisler aracılığıyla kendisine teslim eden üniversite öğrencisi Nacar'a teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Güncel

Üniversite, Tatvan, Bitlis, Banka, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title