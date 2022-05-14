Üniversiteli Enes, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı sahibine ulaştırdı - Haberler

TATVAN, BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, üniversite öğrencisi Enes Nacar, banka önünde 8 bin 800 lira buldu. Polisi arayan Nacar, parayı sahibine teslim etti.

Tatvan'da yaşayan Celalettin Afşin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, bankanın önünde parasını kaybettiğini söyledi. Ekiplerin olay yerinde çalışma yaptığı sırada, Bitlis Eren Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Nacar, aynı yerde 8 bin 800 lira bulduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi, parayı polislerin aracılığıyla sahibine teslim etti. Parasını teslim alan Afşin de bulup polisler aracılığıyla kendisine teslim eden üniversite öğrencisi Nacar'a teşekkür etti.