Üniversitelere ilk dersi "Ortak Paydamız Türkiye, Ortak Geleceğimiz Barış" temasına ayırma çağrısı:

İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR), üniversitelere 2026-2027 akademik yılının ilk dersini "Ortak Paydamız Türkiye, Ortak Geleceğimiz Barış" temasına ayırmaları çağrısında bulundu.

AYBİR'den yapılan açıklamada, geçen akademik yılın başlangıcında üniversitelere "İlk Ders Filistin" çağrısı yapıldığı ve bu kapsamda Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerde Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkati çeken programlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, üniversitelerin yalnızca bilginin üretildiği yerler değil, toplumun ortak meselelerinin konuşulduğu, geleceğin tasavvur edildiği ve ortak değerlerin yeniden üretildiği kurumlar olduğu, akademik yılın ilk derslerinin de üniversitelerin topluma ve geleceğe yönelik yaklaşımını ortaya koyması bakımından önem taşıdığı ifade edildi.

2026-2027 akademik yılının açılışında da üniversitelerin ülkenin ortak geleceğine dair önemli bir başlığı gündeme alması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son iki yılda Türkiye'de ortaya konulan yeni irade, ülkemizin uzun yıllardır karşı karşıya bulunduğu güvenlik sorununu geride bırakmanın yanı sıra, toplumsal bütünlüğümüzü ve ortak gelecek irademizi güçlendirmeye yönelik önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır. 'Terörsüz Türkiye', terörsüz bölge anlayışıyla girişilen bu gelişmelerin kalıcı bir toplumsal huzura dönüşebilmesi, yalnızca güvenlik alanındaki adımlarla değil, Türkiye'nin farklı kesimleri arasındaki güveni, dayanışmayı ve ortak aidiyet duygusunu güçlendirecek kapsamlı bir toplumsal iradenin geliştirilmesiyle mümkündür. Bu bakımdan önümüzdeki dönemin temel meselelerinden biri ortak paydamız olan Türkiye etrafında milli mutabakatı, kardeşliği ve birlikte yaşama iradesini daha da güçlendirmek olmalıdır."

AYBİR'in bu yıl üniversitelere ve kamuoyuna yeni bir çağrıda bulunduğu aktarılan açıklamada, "2026-2027 akademik yılının ilk dersini, 'Ortak Paydamız Türkiye, Ortak Geleceğimiz Barış'a ayıralım. Gençlerimizle Türkiye'nin tarihi birikimini, toplumsal çeşitliliğini ve ortak geleceğini konuşalım. Farklılıklarımızı ayrışmanın değil, zenginliğimizin unsurları olarak ele alalım. Milli mutabakatı, kardeşliği, toplumsal dayanışmayı ve karşılıklı güveni güçlendirecek fikirleri üniversitelerimizin kürsülerinde tartışalım." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'de tesis edilecek huzur ve dayanışmanın bölgedeki barış arayışlarına katkısının gençlerle birlikte ele alınması, ayrıca dünyanın neresinde olursa olsun insanlık onuruna yönelik saldırılar, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırıma karşı ortak bir vicdanın üniversitelerin güçlü sesi haline getirilmesi gerektiği belirtildi.

Barışın öneminin vurgulandığı açıklamada, "Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin ortak geleceği, farklılıklarımızı koruyarak ortak paydamızı güçlendirmekten, ortak paydamızı güçlendirerek de bölgesel barışa katkı sunmaktan geçmektedir. Bu vesileyle bütün üniversite yöneticilerimizi, akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve kamuoyumuzu 2026-2027 akademik yılının açılışında bu ortak geleceği konuşmaya davet ediyoruz. İlk dersimiz, 'Ortak Paydamız Türkiye, Ortak Geleceğimiz Barış' olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA