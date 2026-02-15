Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası Burdur'da başladı

ÜNİVERSİTELER Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası, 61 üniversiteden 280 sporcunun katılımı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tesislerinde başladı.

Burdur'un ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, bu yıl Brezilya'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Üç gün sürecek turnuvanın açılış töreninde konuşan Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, sporcuların önünde büyük bir hedef bulunduğunu vurguladı. Dünya Muay Thai Şampiyonası'nın bu yıl Brezilya'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Yıldız, minderde mücadele eden sporcuların uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağı temsil etme onurunu yaşayacağını söyledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'da Muay Thai branşının disiplin, sabır ve dayanıklılık gerektirdiğini belirterek, sporun yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda karakter inşası olduğunu vurguladı.

Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası, üç gün sürecek müsabakaların ardından şampiyonların belirlenmesiyle sona erecek.

Açılış töreninde, Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ın doğum günü dolayısıyla sürpriz doğum günü pastası da kesildi.