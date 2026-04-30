Üniversite yerleşkesinde yaban hayatı foto kapanlarla görüntüleniyor

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Doğa Tarihi Müzesi ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle yürütülen 'Kampüste yaban hayatı projesi' kapsamında, Karaağaç Kampüsü'nde foto kapanlar aracılığıyla yaban hayvanları görüntülendi.

Trakya Üniversitesi'nin en fazla yeşil alana sahip olan yerleşkesi Karaağaç Yerleşkesi'ne doğal yaşamı görüntülemek için foto kapanlar yerleştirildi. Çalışmalar sonucunda çakal, porsuk, tilki, sansar, yaban tavşanı ve kirpi gibi birçok tür kısa sürede ve defalarca görüntülenirken, elde edilen veriler yerleşkenin sanılandan çok daha aktif ve zengin bir ekosisteme ev sahipliği yaptığını ortaya koydu. Elde edilen görüntüler bilimsel çalışmalarda kullanılıyor.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Karaağaç Kampüsü'nün yalnızca bir eğitim alanı olmadığını belirterek, aynı zamanda yaban hayvanlarının kendilerini güvende hissettikleri, biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu önemli bir yaşam alanı olduğunu söyledi. Tan, ayrıca üniversite kampüslerinde doğa dostu bir yaklaşım benimsediklerini, yeşil alanların korunmasına ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin ise projeye başlama motivasyonlarının 'Biz müze olarak biyolojik çeşitliliği sergiliyoruz; ancak içinde bulunduğumuz kampüsün kendi biyolojik çeşitliliği ne durumda?' sorusundan doğduğunu kaydetti. Yeltekin, bu kapsamda kampüsün farklı noktalarına yerleştirilen foto kapanlar aracılığıyla yaban hayatının izlenmeye başlandığını belirtti. Kampüsün geniş yeşil alanlara sahip olması, Meriç Nehri'ne yakın konumu ve şehir merkezinden kısmen izole yapısının bölgeyi yaban hayvanları için uygun bir yaşam alanı haline getirdiğine dikkati çeken Yeltekin, bu özellikleriyle kampüsün şehir ve doğal alanlar arasında bir 'geçiş zonu' niteliği taşıdığını söyledi. Proje sonuçlarının uygun koşullar sağlandığında doğanın şehir içinde dahi hızla kendini gösterebildiğini ortaya koyduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı