Üniversite Sınavı Heyecanı: Adaylar AYT İçin Sınav Merkezlerinde

Üniversite Sınavı Heyecanı: Adaylar AYT İçin Sınav Merkezlerinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, Düzce ve Kocaeli'de üniversite öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne girdi. Adaylar kimlik kontrollerinin ardından sınav binalarına kabul edildi. Aileler ise dışarıda bekleyerek çocukları için dua etti.

Sakarya, Düzce ve Kocaeli'de üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi.

Sakarya'da, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelen adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından okula alındı.

Sınav yapılan binaların önünde bekleyen aileler, çocukları için dua etti.

Bazı öğrencilerin ise son dakikada koşarak binaya giriş yaptıkları görüldü.

Düzce

Düzce'de bazı adaylar, sınav merkezlerine aileleriyle geldi.

Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Aileler, heyecanla çocuklarını merkezlerin dışında beklemeye başladı.

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Anıttepe Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik ve giriş belgeleriyle sınav binasına geldi.

Gerekli kontrollerin ardından binaya giriş yapan adayların yakınları ise sınavın bitişini bina dışında, civardaki park ve meydanlarda bekliyor.

Polis ekipleri, sınav dolayısıyla kent genelinde trafik tedbirlerini artırdı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.