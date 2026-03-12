Haberler

Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin tutuklu erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın öldürülmesinin ardından erkek arkadaşı E.F.'nin yargılanmasına başlandı. E.F, cinayeti intihar gibi göstermeye çalıştığını iddia etti, ancak savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.F. (20), taraf avukatları ve maktul Teslime Hanedan'ın yakınları katıldı.

Mahkeme dosyasına E.F.'nin olaydan önce kuzeniyle konuşmasına ilişkin telefon kayıtları eklendi.

Mahkeme başkanın söz verdiği sanık E.F, olay günü birlikte intihar etmek istediklerini belirterek, "Oturduk. Teslime benden silahı istedi. O sırada ağlıyordu. 'Teslime silahı çantaya koyalım, yapmayalım' dedim. Beni ikna ederek silahı elimden aldı ve çantasına koydu. Benim kafam yere eğikti. Teslime 'Seni seviyorum' dedi. Ben kafamı kaldırmadım. Silah sesi geldi. Kafamı kaldırdığımda Teslime yere düşmüştü." ifadelerini kullandı.

Sanık E.F, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı E.F'nin, "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca savcılık tarafından mahkemeye sunulan mütalaada, Hanedan'ın intihar etmediği, olay sırasında yanında bulunan sanık tarafından başından silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi.

Savcılık mütalaasında sanığın olaya intihar süsü vermeye çalıştığı, olay yerinde boş kovan bulunması, tanık beyanları ve sanığın olaydan önce havaya ateş ettiği yönündeki iddiaların, birlikte intihar iddiasını desteklemek için oluşturulmuş bir kurgu olabileceği belirtildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Kalfaköy Mahallesi'nde geçen yıl 6 Ağustos gecesinde yolda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Polis ekipleri cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğunu belirlemişti.

Tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. E.F tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, genç kadının erkek arkadaşı hakkında "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest

Skandal görüntülerdeki baba için karar verildi
Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı