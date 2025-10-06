Üniversite Öğrencisine Etek Tutma Olayı: Kadına Adli Kontrol

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisi kızın, eteğini tutup tepki gösteren, ardından yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulunan V.D. isimli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.D., kıza fiziki müdahalede bulundu. Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp' iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı. V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi. Olay ise bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.