Üniversite Öğrencisi Kız Yurdunun 4. Katından Düştü

Üniversite Öğrencisi Kız Yurdunun 4. Katından Düştü
Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, üniversite öğrencisi M.E. kaldığı kız öğrenci yurdunun 4. katından düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası tedavi altına alınan M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencisi M.E., kaldığı kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi M.E., kaldığı kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayı gören diğer öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenci, yurtta yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
