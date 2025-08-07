Üniversite Öğrencisi Genç Kız Yol Kenarında Ölü Bulundu

Üniversite Öğrencisi Genç Kız Yol Kenarında Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan, yol kenarında tabancayla başından vurularak yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, yol kenarında tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kalfaköy Mahallesi'nde yolda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri ise cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a (20) ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin (19) de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.