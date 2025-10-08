Üniversite Öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz İçin Anma Töreni Düzenlendi

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz (18), öğrenim gördüğü Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu'nda törenle anıldı.

Kaza, 30 Eylül saat 10.30 sıralarında Marmaraereğlisi-Seymen kara yolundaki Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Yunus Emre Salt yönetimindeki 59 AIE 958 plakalı TIR, kampüse giriş yapmak isteyen üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz'ın kullandığı 59 ADL 162 plakalı otomobile çarptı. İki araç yol kenarına savrulurken, sürücüler de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üniversite öğrencisi Beyaz Çorlu Devlet Hastanesi'ne, TIR şoförü Salt ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Buğra Beyaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKULDA ANILDI

Kazanın ardından toprağa verilen Beyaz için öğrenim gördüğü Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu'nda anma programı düzenlendi. Okul yönetimi ve arkadaşlarının düzenlediği törene Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Uluçay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hakan Cebar, Abdullah Buğra Beyaz'ın kardeşleri Berkay ve Barış Beyaz ile anneleri Selda Ülkimek de katıldı. Kur'an okunarak dualar edilen programda arkadaşları, öğretmenleri ve okul idaresi, Beyaz'ı gözyaşlarıyla andı.

Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, anma programı sonrasında Selda Ülkimek'e taziye dileklerinde bulundu. Acılı anne, kendilerine teşekkür ederek taziyeleri kabul etti. Anma sırasında duygusal anlar yaşandı. Sınıf arkadaşları, Selda Ülkimek'e başsağlığı dileyerek teselli etti.