Üniversite öğrencileri ormanların yeşillenmesine destek için tohum topu yapıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri, "Yeşil Bir Gelecek Avucunda Başlar" sloganıyla geliştirdikleri "BUBFA ile Tohum Topu" projesi kapsamında ormanların yeniden yeşermesine destek olmayı hedefliyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Finans ve Bankacılık Bölümü'nde öğrenim gören 40 öğrenci, yanan ve tahrip olan orman alanlarının yeniden yeşillenmesine yönelik çalışmalara destek için proje geliştirdi.

Öğrenciler, geri dönüştürdükleri atık yumurta kartonu ve kahve posası kullanarak, meşe ve kızılçam gibi ağaç türlerinin yanı sıra limon, mandalina, kumkat, kavun ve şeftali tohumlarını içeren 1000 tohum topu yaptı.

Ağaçlandırmanın yanında yaban hayatı için besin kaynağı oluşturmanın hedeflendiği proje kapsamında tohum topları, Burhaniye ilçesindeki yanan ve tahrip olan bazı ormanlık alanlara bırakılıyor.

Öğrenciler, tohum toplarının sayısını artırıp daha fazla bölgeye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Ekosistemi destekliyoruz"

Projenin danışmanlığını üstlenen BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, AA muhabirine, çalışmanın temel amacının doğadaki kayıpları geri kazanmak olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin projeye gönüllülük esasıyla katıldığını anlatan İlban, şöyle konuştu:

"Bu proje, öğrencilerimizin doğaya yönelik zekasını geliştirirken, yeşili korumanın önemini gösteren bir farkındalık çalışmasıdır. Bölgeye uygun meyve ve orman ağacı tohumlarıyla hem doğanın tahribatına dikkati çekiyoruz hem de ekosistemi destekliyoruz."

Proje ekibindeki 3. sınıf öğrencilerinden Rojin Gürbüz de tohum toplarının hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

Tohumların bir gün önceden ıslatıldığını belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Perlit, gübre ve verimliliği yüksek özel malzemeleri harç haline getiriyoruz. İçerisine hem dikey büyüyen kızılçam hem de yatay yayılan kavun gibi meyve tohumlarını birlikte koyuyoruz. Bu toplar kuruduktan sonra doğaya atıldığında, içindeki zengin karışım sayesinde tohumların çimlenme şansı artıyor."

3. sınıf öğrencilerinden İlyas Karimi ise özellikle orman yangınlarının yarattığı tahribattan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tohum toplarında tamamen geri dönüştürülebilir malzeme kullandıklarını bildiren Karimi, "Amacımız, Türkiye'nin incisi olan bu bölgede yeşil sevgisini yeniden canlandırmak." diye konuştu.