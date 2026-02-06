Üniversite yıllarında sigara kullanımının arttığı ortaya konuldu

Yeşilayın uluslararası hakemli dergisi Addicta'da yayımlanan araştırma, üniversite öğrencilerinin eğitim süreci boyunca sigaraya karşı direncinin azaldığını ve sigara içme oranının arttığını ortaya koydu.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen araştırma, 4 yıllık eğitim süreci boyunca 435 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sigaraya ilişkin beklentileri ve sigaraya karşı kendine güven düzeyleri araştırmada değerlendirildi. Bulgular, öğrencilerin sigaranın olumsuz etkilerini daha fazla fark etmelerine rağmen sigaraya karşı dirençlerinin yıllar içinde azaldığını gösterdi.

Araştırmaya göre, üniversite eğitiminin ilk yılında öğrencilerin yüzde 39,5'inin sigara içtiği, bu oranın mezuniyet yılında yüzde 48,8'e yükseldiği tespit edildi.

Öğrencilerin sigara bağımlılığına karşı mücadeleye destek verme oranının ilk yıl yüzde 45 iken, ikinci yıl yüzde 49,3'e yükseldiğini ortaya koyan araştırmada, mezuniyet yılında bu oranın yüzde 42,8'e gerilediği görüldü.

Çalışmaya katılan 435 öğrenci arasında sigara içmeyenlerin, içenlere göre sigara karşıtı çalışmalara daha fazla destek verdiği de saptandı.

Kadın öğrencilerin sigaranın olumsuz sonuçlarına dair farkındalıklarının son sınıfta belirgin şekilde arttığı, buna karşın genel olarak sigarayı reddetme öz-yeterliklerinin azaldığı belirlendi. Bu bulgu, pandemi döneminin öğrencilerin tutumları üzerindeki etkisi olarak değerlendirildi.

Sigara içme oranlarının sağlık bilimleri öğrencileri arasında diğer fakültelere göre daha düşük olmasına rağmen bu fakültelerde de oranların yıllar içinde artarak yüzde 22,2'den yüzde 36,4'e yükseldiği görüldü.

Prof. Dr. Mehmet Ali Kurçer, Merve Bektaş ve Ebru Katar'ın yer aldığı araştırma ekibi, elde edilen bulguların üniversite döneminin sigara alışkanlığının yerleştiği en riskli dönemlerden biri olduğunu gösterdi.

"Sigara içenlerin yaklaşık yüzde 80'i 20 yaşından önce başlıyor"

Araştırmayı değerlendiren Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Toker Ergüder, yürütülen çalışmanın üniversite yıllarının sigara açısından kritik bir risk dönemi olduğunu ortaya koyduğunu, öğrencilerin sigaranın zararlarını daha iyi bildikçe ne yazık ki sigaraya karşı dirençlerinin zayıfladığını aktardı.

Tütün kullanımına dair bilimsel verilere değinen Ergüder, "Sigara içenlerin yaklaşık yüzde 80'i 20 yaşından önce sigaraya başlıyor. Sigaraya başlama olasılığının ergenliğin sonu ve genç yetişkinlik döneminde hızla artmakta olduğunu görüyoruz. Sigarayı bırakmak son derece güç olduğundan, en etkili strateji sigaraya hiç başlanmamasını sağlamak. Gençler ve üniversite öğrencileri, fiyatlara son derece duyarlıdır. Uluslararası kanıtlar, sigara fiyatlarında yapılacak yüzde 10'luk bir artışın genel tüketimi yaklaşık yüzde 4, gençlerde ise yüzde 8'e varan oranlarda azalttığını gösteriyor. Bu nedenle vergi ve fiyat politikalarını gençleri korumada vazgeçilmez bir halk sağlığı aracı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergüder, son yıllarda özellikle genç kızlar arasında sigara kullanımındaki hızlı artışın son derece kaygı verici olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erkeklerde eğitim ve sosyoekonomik statü yükseldikçe sigara içme sıklığı azalırken, kadınlarda bunun tersinin görülmesi, genç kızlarımızın tütün endüstrisinin hedefli, agresif ve etik dışı pazarlama stratejilerine daha fazla maruz kaldığını düşündürmekte. Politikalarımızın, genç kızlarımız statü kazanırken ve eğitim düzeyleri yükselirken, onları bu endüstrinin etkisinden bilinçli biçimde koruyacak şekilde tasarlanması zorunludur. Bu çerçevede öğrencilerin üniversiteye başladıkları ilk yıldan itibaren koruyucu ve farkındalık artırıcı programların devreye alınması, fakülteye özgü önleme yaklaşımlarının geliştirilmesi ve özellikle dumansız, nikotinsiz kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması, üniversite döneminde sigaraya başlama riskini azaltmak için en etkili ve sürdürülebilir adımlardan biridir."