Üniversite Öğrencileri Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

Üniversite Öğrencileri Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı öğrencileri, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenleyerek ormancılık uygulamalarını yerinde gözlemledi. Öğrenciler, mesleki bilgi ve beceri kazandılar.

Çorum'da üniversite öğrencileri, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenledi.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kargı Yerleşkesi Harita ve Kadastro Programı öğrencilerince gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler ormancılık faaliyetleri kapsamında yürütülen harita ve kadastro uygulamalarını sahada gözlemleme fırsatı buldu.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kargı Yerleşkesi Harita ve Kadastro Programı Öğretim Görevlisi Burakhan Duymaz, burada yaptığı açıklamada, ziyaretin öğrenciler açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne teşekkür eden Duymaz, şöyle konuştu:

"Kargı Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumları ve sahada gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde öğrencilerimiz, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme yolunda önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu teknik gezi, öğrencilere sadece mesleki bilgi kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda kamu kurumlarında yürütülen uygulamalı çalışmaları yerinde görerek gelecekteki meslek yaşamlarına dair vizyon kazandırmıştır."

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Trump'la görüşen Putin'den 'ateşkes' mesajı

Trump'la görüşen Putin "Ateşkes mümkün" dedi! Bir şartı var
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Bir devir sona eriyor! Rakitic'ten futbola veda

Bir devir daha bitti! Yıldız futbolcu futbola veda etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı

Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.