Üniversite kentinde örnek protokol

Buca Belediyesi ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi arasında iş birliği protokolü yapıldı. Protokolü Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer imzaladı. Üniversite kenti olmanın avantajlarını bilimle iş birliğine dönüştürdüklerini belirten Başkan Kılıç, protokolün kente hayırlı olmasını diledi.

NELER YAPILACAK

İmzalanan protokol kapsamında, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoloji transfer ofisleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri arasında ulusal ve uluslararası destek programları uygulanacak. Ar-Ge, tasarım, inovasyon, üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleri yürütülecek. Fikri ve sınai hakların korunması ve ticarileştirilmesi ile girişimcilik konularında ortak çalışmalar yapılacak. Girişimciler için eğitimler, mentörlük ve yatırımcı-girişimci buluşmaları düzenlenecek. Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve girişimcilik konularındaki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, İzmir Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Avrupa Birliği fonları gibi destek mekanizmaları kapsamında yapılacak başvurularda ortak, paydaş ya da destekçi olarak iş birliği yapılacak.

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