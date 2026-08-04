ÜNİPERSEN'den üniversiteler arası nakil için şeffaflık talebi

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), üniversiteler arasında karşılıklı naklen atama uygulamasının açık, şeffaf ve bağlayıcı kurallara kavuşturulması talebiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurdu.

ÜNİPERSEN'den yapılan açıklamada, üniversite idari personelinin tercih işlemlerinin 5-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği hatırlatıldı. Uygulamanın tayin ve nakil sorununun çözümü açısından olumlu bir adım olduğu belirtilirken yalnızca başvuru tarihleri ile genel şartların açıklanmasının yeterli olmadığı ifade edildi.

Sendika, eşleştirmelerin hangi yöntemle yapılacağı, sonuçların ne zaman açıklanacağı, atama işlemlerinin süresi, tercih sıralamasının etkisi, objektif değerlendirme kriterleri ile muvafakat, ilişik kesme ve göreve başlama süreçlerinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Başvurudan göreve başlamaya kadar bütün aşamaları kapsayan ayrıntılı bir düzenleme hazırlanması gerektiğini belirten ÜNİPERSEN, üniversiteler için bağlayıcı işlem süreleri belirlenmesi ve olumsuz kararların hukuken geçerli gerekçelerle personele yazılı olarak bildirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Karşılıklı nakil uygulamasına ilişkin bütün şartlar, değerlendirme kriterleri ve işlem süreleri başvuru süresi sona ermeden açıklanmalı, üniversiteler arasında uygulama birliği sağlanmalıdır." denildi.

Kaynak: ANKA