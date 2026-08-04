Haberler

ÜNİPERSEN'den üniversiteler arası nakil için şeffaflık talebi

ÜNİPERSEN'den üniversiteler arası nakil için şeffaflık talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), üniversiteler arası karşılıklı naklen atama uygulamasının kural ve süreçlerinin belirsiz olduğunu belirterek YÖK'e başvurdu. Sendika, eşleştirme yöntemi, sonuç açıklama tarihi, değerlendirme kriterleri ve bağlayıcı işlem sürelerinin başvuru dönemi bitmeden açıklanmasını ve uygulama birliği sağlanmasını talep etti.

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), üniversiteler arasında karşılıklı naklen atama uygulamasının açık, şeffaf ve bağlayıcı kurallara kavuşturulması talebiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurdu.

ÜNİPERSEN'den yapılan açıklamada, üniversite idari personelinin tercih işlemlerinin 5-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği hatırlatıldı. Uygulamanın tayin ve nakil sorununun çözümü açısından olumlu bir adım olduğu belirtilirken yalnızca başvuru tarihleri ile genel şartların açıklanmasının yeterli olmadığı ifade edildi.

Sendika, eşleştirmelerin hangi yöntemle yapılacağı, sonuçların ne zaman açıklanacağı, atama işlemlerinin süresi, tercih sıralamasının etkisi, objektif değerlendirme kriterleri ile muvafakat, ilişik kesme ve göreve başlama süreçlerinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Başvurudan göreve başlamaya kadar bütün aşamaları kapsayan ayrıntılı bir düzenleme hazırlanması gerektiğini belirten ÜNİPERSEN, üniversiteler için bağlayıcı işlem süreleri belirlenmesi ve olumsuz kararların hukuken geçerli gerekçelerle personele yazılı olarak bildirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Karşılıklı nakil uygulamasına ilişkin bütün şartlar, değerlendirme kriterleri ve işlem süreleri başvuru süresi sona ermeden açıklanmalı, üniversiteler arasında uygulama birliği sağlanmalıdır." denildi.

Kaynak: ANKA
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti

Yine Türk gemisi, yine korku dolu anlar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı

Numan Kurtulmuş da imzayı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu

Yer İstanbul'un göbeği! İnşaat anında durduruldu
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var

Mezarlık katliamında tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

Nizamiye kapısının önünde birbirlerine girdiler
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim

Aziz Yıldırım'dan o isimlere gözdağı: Eğer yalan yazarsanız...
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu