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UNIFIL, Lübnan Ordusu ile Koordineli Görevini Sürdürüyor

UNIFIL, Lübnan Ordusu ile Koordineli Görevini Sürdürüyor
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ordusunun desteği ile Litani Nehri'nin güneyinde 120 kalıcı noktada konuşlandığını açıkladı. UNIFIL, bölgede güvenliği sağlamak için 50 ülkeden gelen 10 bini aşkın askerle faaliyet göstermektedir.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ordusunun, UNIFIL'in destekleriyle Litani Nehri'nin güneyindeki 120 kalıcı noktada konuşlandığını bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 50 ülkeden 10 bini aşkın askerin 7/24 görevini yerine getirmeye çalıştığı belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına karşı ihlallerin takipçisi oldukları vurgulanan açıklamada, UNIFIL'in faaliyetlerini Lübnan ordusuyla koordineli ve işbirliği içinde sürdürdüğü ifade edildi.

Lübnan ordusunun kasım ayından beri UNIFIL'den aldığı desteklerle Litani Nehri'nin güneyindeki 120 kalıcı noktada konuşlandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarındaki varlığının ise Lübnan ordusunun konuşlanma sürecini tamamlamaya engel olduğu kaydedildi.

Açıklamada, UNIFIL'in bölgede 225'i aşkın silah deposu bulduğu ve bunları Lübnan ordusuna ilettiği belirtildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde UNIFIL, Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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