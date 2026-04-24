UNIFIL: Lübnan'da 29 Mart'taki saldırıda yaralanan Endonezyalı barış gücü askeri öldü

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, geçen ay Lübnan'da yaralanan Endonezyalı bir askerin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, "29 Mart gecesi güneydeki Adşit el-Kusayr beldesindeki üssünde meydana gelen bir mühimmat patlamasında" ağır yaralanan 31 yaşındaki Rico Pramudia'nın, Beyrut'taki bir hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Endonezyalı Pramudia'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Endonezya ordusu ile Endonezya halkına başsağlığı dilekleri iletilerek, bunun "trajik ve telafisi mümkün olmayan bir kayıp" olduğu vurgulandı.

UNIFIL, tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunarak, Birleşmiş Milletler personeli ve tesislerinin güvenliğinin her koşulda sağlanması gerektiğini tekrarladı.

Açıklamada ayrıca, barış gücü askerlerine yönelik kasıtlı saldırıların uluslararası insancıl hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ciddi ihlali olduğu, bu tür eylemlerin savaş suçu teşkil edebileceği ifade edildi.

UNIFIL'e yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Son açıklamayla birlikte, Lübnan'ın güneyinde 29 ve 30 Mart'ta yapılan iki ayrı saldırıda ölen UNIFIL mensubu Endonezyalı askerlerin sayısı 4'e yükseldi.

UNIFIL, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği değerlendirilen bir saldırıda ise 2 Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Böylece Lübnan'da UNIFIL'e yönelik saldırılarda hayatını kaybeden UNIFIL askerlerinin sayısı 6'ya çıktı.