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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) İletişimden Sorumlu Başkan Vekili Louise Wateridge, "(Ukrayna'da) Bu yıl hayatını kaybeden çocukların sayısı, 2025 yılının tamamındaki toplam sayıyı şimdiden yüzde 20'den fazla aştı." dedi.

Wateridge, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrimiçi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hava saldırısı alarmlarının son haftalarda önemli ölçüde arttığına işaret eden Wateridge, insanların geceler boyu siren sesleri ve patlamalarla uykularından uyandığını söyledi.

Wateridge, ebeveynlerin çocuklarını korumak için mücadele ettiğini belirterek, "(Ukrayna'da) Bu yıl hayatını kaybeden çocukların sayısı, 2025 yılının tamamındaki toplam sayıyı şimdiden yüzde 20'den fazla aştı. Yaralanan çocukların sayısı ise geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 oranında arttı." diye konuştu.

Geçen hafta Kiev'de kanser hastalarının tedavi gördüğü bir hastaneyi ziyaret ettiğini belirten Wateridge, UNICEF'in orada yerin 300 metre derinliğine inen bir su kuyusu açtığını da kaydetti.

Kaynak: AA