BM: Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde çocukların yüzde 53'ü akut yetersiz besleniyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde çocukların yüzde 53'ünün akut yetersiz beslendiğini, yüzde 18'inin ise haftalar içinde ölüme sebep olabilecek şiddetli akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNICEF, Kuzey Darfur'un Um Baru yerleşiminde gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

19-23 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 500 çocuğun taranmasıyla gerçekleştirilen araştırmada, çocuklardaki akut yetersiz beslenme oranının yüzde 53 olduğu tespit edildi.

Araştırmada, çocukların yüzde 18'inin tedavi edilmediği takdirde haftalar içinde ölüme sebep olabilecek şiddetli akut yetersiz beslenmeyle karşıya karşıya olduğu ve yüzde 35'inin de orta derecede akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı belirlendi.

Bu oranların, dünyanın herhangi bir yerinde standartlaştırılmış bir beslenme araştırmasına göre kaydedilen en yüksek yetersiz beslenme oranları arasında yer aldığına vurgu yapılan araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) akut beslenme konusunda acil durum eşiğinin yüzde 15 olduğuna işaret edildi.

Araştırmada, bölge sakinlerinin çoğunun Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) saldırıları sonucu Faşir kentinden kaçan ailelerden oluştuğuna da dikkat çekildi.

UNICEF, Kuzey Darfur'un, Sudan'daki yetersiz beslenme krizinin merkez üssü olmaya devam ettiği uyarısında bulunarak, tüm taraflara, çatışmanın ortasında kalan çocuklara ve ailelerine hayat kurtarıcı yardımın ulaşmasını sağlamak için acil, güvenli ve engelsiz insani erişime izin verme çağrısı yaptı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.