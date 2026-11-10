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UNICEF Sözcüsü Elder, İHA saldırılarının Sudan'da sivil altyapıyı vurduğunu bildirdi

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UNICEF Sözcüsü James Elder, İHA ve kuraklığın Sudan'daki çocukları kıskaca aldığını bildirdi. Elder, bu yıl çocuk kayıplarının 3'te 2'sinin İHA kaynaklı olduğunu ve yaklaşık 825 bin çocuğun yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya kalmasının beklendiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, insansız hava araçları (İHA) ve kuraklığın Sudan'daki çocukları kıskaca aldığını bildirdi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İHA ve kuraklığın, Sudan'daki çocukları kıskaca aldığını belirten Elder, bunun, Sudan tarihinde daha önce benzerine rastlamadıkları bir saldırı türü olduğunu söyledi.

Elder, "Ekimin son haftasında Sudan'da silahlı bir İHA'nın, elektrik santralini vurmadığı tek bir gün bile olmadı. Ay boyunca 15'e yakın tesis hedef alındı. Aynı dönemde El Nino hava olayıyla ilgili küresel uyarılar sürerken, Sudan'da yıkım çoktan başladı. Hatta geç de olsa yağışlar gelse bile, meydana gelen hasarı geri döndürmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

2026-2027 tahıl hasadı için ekim döneminin büyük ölçüde kapandığını aktaran Elder, Sudan'daki İHA saldırılarının sürdüğünü vurguladı.

"Buradaki insanlar 3 temel konudan bahsediyor; güvenlik, eğitim ve su"

Elder, "Art arda gerçekleştirilen saldırılar, Sudan'ın elektrik şebekesindeki kritik noktaları hedef aldı. Coğrafi olarak yayılan ve hızla birbirini izleyen bu saldırılar, sivil altyapıya yönelik saldırılarda ciddi bir tırmanışa işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'da aşıların ve ilaçların bozulmadan saklanmasını sağlayan soğuk zincir sisteminin tehdit altında olduğunun altını çizen Elder, çiftçilerin sulama imkanlarını kaybettiğine ve ülkede çok ciddi yakıt kıtlığına işaret etti.

Elder, "Tüm bunlar, Sudan'da 5 yaş altındaki yaklaşık 825 bin çocuğun, bu yıl ölümcül sonuçlar doğurabilen 'şiddetli akut yetersiz beslenme' sorunuyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bir dönemde yaşanıyor. Bu yıl Sudan'da çocuk kayıplarının 3'te 2'si İHA nedeniyle meydana geldi. Bu araçlar, savaşın daha önce güvenli olan yerlere taşınmasına yol açıyor. Buradaki insanlar 3 temel konudan bahsediyor; güvenlik, eğitim ve su. Silahlı İHA'lar ise bu üçünü de ellerinden alıyor." diye konuştu.

Sözcü Elder, UNICEF'in Sudan'daki çocuklara yönelik şiddetin durması, çatışma hatları boyunca güvenli erişimin sağlanmasının yanı sıra güvenli su, yetersiz beslenen çocuklara yönelik tedavi, sağlık hizmetleri, eğitim ve çocukların korunması gibi temel hizmetlerin sürdürülebilmesi için acil, sürekli ve esnek bir finansman sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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