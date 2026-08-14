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UNICEF: Kolombiya Depreminde 43 Bin Kişi Etkilendi

UNICEF: Kolombiya Depreminde 43 Bin Kişi Etkilendi
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UNICEF, Kolombiya'daki depremden Chocó bölgesinde yaklaşık 10 bin ailenin, toplamda 43 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

(BOGOTA) - UNICEF, Kolombiya'daki depremden Chocó bölgesinde yaklaşık 10 bin ailenin, toplamda 43 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

UNICEF'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, UNICEF Kolombiya'dan Augusto Pinedo'nun sahadan aktardığı bilgiler doğrultusunda, çocuklar ve ailelerin deprem sonrasında ek zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

UNICEF'in Chocó'da binlerce kişiye su, sanitasyon ve hijyen desteği sağladığı kaydedildi.

Bölgeye aile WASH kitleri, anne bakım kitleri, adet hijyeni kitleri ve su depolama tankları ulaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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