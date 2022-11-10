Unıcef, Afganistan'da Çocuklara Okuma-Yazma Öğretiyor
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KANDAHAR, 10 Kasım (Xinhua) -- Afgan çocuklar, UNICEF tarafından Afganistan'ın Kandahar vilayetinin Dand ilçesinde düzenlenen bir sınıfta eğitim görüyor, 9 Kasım 2022. Kandahar'da çocuklar ve yetişkinler, UNICEF ve diğer ortak kuruluşların yardımıyla yerel okullarda okuma yazma eğitimi alıyor.
KANDAHAR, 10 Kasım (Xinhua) -- Afgan çocuklar, UNICEF tarafından Afganistan'ın Kandahar vilayetinin Dand ilçesinde düzenlenen bir sınıfta eğitim görüyor, 9 Kasım 2022. Kandahar'da çocuklar ve yetişkinler, UNICEF ve diğer ortak kuruluşların yardımıyla yerel okullarda okuma yazma eğitimi alıyor. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel