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Unia, Cofnas hakkında ırkçılık yasası ihlaliyle yargıya başvuru kararı aldı

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Belçika'da Unia, Gent Üniversitesinde görevli ABD'li araştırmacı Nathan Cofnas'ın ırkçılıkla mücadele yasasını birden fazla kez ihlal ettiği gerekçesiyle yargıya başvurma kararı aldı. Unia, Cofnas hakkında şikayeti geçen hafta onayladı; üniversite de disiplin süreci başlattı.

Belçika'da ayrımcılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren bağımsız kamu kurumu Unia, Gent Üniversitesinde görevli ABD'li araştırmacı Nathan Cofnas hakkında, açıklamalarıyla ırkçılıkla mücadele yasasını birden fazla kez ihlal ettiği gerekçesiyle yargıya başvurma kararı aldı.

Flamanca yayın yapan de Morgen gazetesinin haberine göre, Unia yönetim kurulu, Cofnas hakkında şikayette bulunulmasını geçen hafta onayladı.

Unia, gazeteye yaptığı açıklamada, Cofnas'ın Belçika'da bilimsel olduğu ileri sürülen bilgilere dayanarak insanları hiyerarşik biçimde sınıflandıran fikirler yaydığını savundu.

Merkez, bu fikirlerin köken veya ten rengi temelli ayrımcılığı meşrulaştırmak ve ayrıştırmayı teşvik etmek için kullanıldığını ileri sürdü.

KU Leuven Üniversitesinde ayrımcılıkla mücadele hukuku alanında çalışan Profesör Stefan Sottiaux ise Cofnas'ın araştırmacı statüsünün hukuki süreci karmaşıklaştırabileceğini belirtti.

Sottiaux, ırkçılıkla mücadele yasasının kötü niyet unsuru aradığını, şoke edici veya ırkçı görüşlerin yayılmasının tek başına cezalandırılabilir olmadığını ifade etti.

Gent Üniversitesinde disiplin süreci

Gent Üniversitesi geçen ay Cofnas hakkında disiplin süreci başlatmıştı.

Üniversite, eski Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Jason Arday'ı intihalle suçlayan Cofnas'ı, hakkında başlatılan soruşturma süresince tedbiren görevden uzaklaştırmıştı.

Gent Üniversitesi Rektörü Petra de Sutter, sürecin akademik özgürlüğü kısıtladığı yönündeki eleştirileri reddederek akademik özgürlüğü desteklediğini belirtmişti.

De Sutter, disiplin dosyasına ilişkin ayrıntıların, yasal düzenlemeler, kurum içi prosedürler ve personel dosyalarının gizliliği nedeniyle sınırlı ölçüde paylaşılabildiğini kaydetmişti.

Cofnas ise hakkındaki kararın siyasi saiklerle alındığını savunmuştu.

Kaynak: AA
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