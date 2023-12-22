UNESCO mirasındaki 5 bin yıllık surlarda 41 yıllık tuğla yaması

DİYARBAKIR - UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen 5 bin yıllık Diyarbakır Surları'nda 1982 yılında yamalanan tuğlalar dikkat çekiyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır Surları, tüm ihtişamıyla varlığını sürdürüyor. 1980 yılında, Mardinkapı kısmında çimento dükkanı olarak kullanılan yerde surun bir kısmına 1982 yılında tuğla eklentisi yapıldı. 41 yıldır yamalanan tuğlalar, asırlık surlarda dikkat çekiyor. O dönemde çimento dükkanı olan Aziz Kanat (59), çocuklar düşmesin diye kendileri tuğlaları eklediklerini söyledi.

"O zaman kimse kulak asmıyordu" diyen Kanat, "Orası da kapıydı madde bağımlıları oraya gelmesin diye elimizle kapattık. 1980'den beri buradayız, 1982'de elimizle burayı kapattık" dedi.