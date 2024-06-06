Üye Girişi
Haberler

UNESCO Barış Sanatçısı Theodosii Spassov ve Batuhan Aydın İstanbul'da buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Barış Sanatçısı Theodosii Spassov ve Batuhan Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. İlk kez aynı sahneyi paylaşan sanatçılara CRR Oda Orkestrası eşlik etti. Konserde Anadolu ve Balkanlar kültüründen eserler seslendirildi.

"UNESCO Barış Sanatçısı" ve Bulgar kaval sanatçısı Theodosii Spassov ile modern kavalın önemli temsilcilerinden Batuhan Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

İlk kez aynı sahneyi paylaşan Spassov ve Aydın'a, CRR Oda Orkestrası eşlik etti.

Anadolu ve Balkanlar kültüründen eserlerin seslendirildiği konser, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

"Dünyanın kavalcısı" olarak anılan Theodosii Spassov, her türlü halk ezgisini çalabilen, orijinal fikirleriyle farklı türlerden müzisyenleri bir araya getiren bir kaval virtüözü olarak öne çıkıyor.

UNESCO tarafından 2015'te "Barış Sanatçısı" unvanı ile ödüllendirilen Spassov'un solo ve farklı müzisyenlerle işbirliği çalışmaları dahil 38 albüm çalışması bulunuyor.

Caz ve füzyon topluluğu KAPIKO'nun kurucu üyesi Batuhan Aydın ise yeni neslin en iyi kavalcılarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu Batuhan Aydın Balkanlar İstanbul Unesco Aydın Kültür Sanat Güncel Haberler

Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

 Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title