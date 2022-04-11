UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR - Haberler

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UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bir sokak köpeğinin vücuduna sprey boya ile 'Umut' yazılması, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

KOCAELİ Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bir sokak köpeğinin vücuduna sprey boya ile 'Umut' yazılması, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan bir sokak köpeğinin vücuduna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyayla 'Umut' yazıldı. Üzerinde bulunan yazıyla kampüs içerisinde ve çevresinde dolaşan köpeğin görüntüsü hayvanseverler tarafından tepki topladı. Olayın kim tarafından ve ne amaçla yapıldığı bilinmiyor.

UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR

UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR

UMUTTEPE'DEKİ KÖPEĞİN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA 'UMUT' YAZDILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, Umut, Güncel, Haberler

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