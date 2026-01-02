Umut Yolcuları İnsani Yardım Derneği, 2025'te binlerce ihtiyaç sahibine destek verdi

Umut Yolcuları İnsani Yardım Derneği, 2025 yılı boyunca kurban, gıda, su, nakdi yardım, eğitim ve acil destek başlıklarında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye, Asya ve Afrika'da birçok ülkede binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde yaşanan savaş, yoksulluk ve insani krizler temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırırken, Umut Yolcuları İnsani Yardım Derneği gıda, su, barınma ve acil yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almayı sürdürüyor.

Dernek, bir yıl boyunca Türkiye başta olmak üzere farklı coğrafyalarda binlerce kişiye ulaştı. Yardımlar, Gazze, Mali, Somali, Afganistan, Suriye, Tanzanya, Bangladeş, Yemen ve Türkiye'de gerçekleştirildi.

2025 yılı boyunca 8 ülkede gerçekleştirilen adak, akika, vacip ve nafile kurban kesimleriyle ihtiyaç sahiplerine et ve sıcak yemek ulaştırıldı.

Yardımlar kapsamında 8 bin 410 ekmek, 13 bin kişilik sıcak yemek ve kumanya dağıtımıyla toplamda 15 binden fazla kişiye gıda yardımı yapıldı. Ayrıca, kıyafet yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlandı.

Temiz su projeleri kapsamında ise su kuyusu projelerinin yanı sıra tankerli su dağıtımlarıyla mağdurların acil su ihtiyacı karşılandı.

Gelir Temini Projeleri ile ailelere süt keçisi hediye edilerek ihtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri sağlandı. Isınma ihtiyacına yönelik olarak da soba dağıtımı gerçekleştirildi.

Manevi destek çalışmaları çerçevesinde 3 bin 303 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Gazze'de yaşanan insani krize yönelik olarak gerçekleştirilen acil yardım çalışmalarıyla mazlumların temel ihtiyaçlara erişimi sağlandı. Hayırseverlerin iyilikleri, Gazzeli mazlumlara ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umut Yolcuları İnsani Yardım Derneği Koordinatörü Emre Şener, dünyanın birçok yerinde insanların savaş, yoksulluk ve krizlerle hayata tutunmaya çalıştığını belirterek, dernek olarak bir yıl boyunca gıdadan suya, eğitimden acil yardıma kadar ihtiyaç duyulan her alanda sahada olduklarını kaydetti.

Şener, "Amacımız, yalnızca yardım ulaştırmak değil, insan onurunu koruyan, kalıcı ve güven veren bir iyilik anlayışını yaygınlaştırmak. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu yolculuk büyüyor ve yeni yılda da ihtiyaç olan her yerde umut olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.