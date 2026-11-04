Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Umut Treni, 5 Kasım'da lösemili çocuklarla Ankara'dan Kayseri'ye gidecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umut Treni, 5 Kasım'da lösemili çocuklarla Ankara'dan Kayseri'ye gidecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 2023'ten bu yana düzenlenen Umut Treni için 5 Kasım'da Güney Ekspresi'ne özel vagon tahsis edildiğini açıkladı. Tren saat 11.20'de Ankara Garı'ndan hareket ederek çocukları Kayseri'ye götürecek; etkinlik lösemili çocuklara moral ve farkındalık amaçlıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle 2023 yılından bu yana düzenlenen 'Umut Treni' etkinliği kapsamında hazırlanan özel vagonun, 5 Kasım'da Ankara Garı'ndan yola çıkacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ve TCDD Taşımacılık A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen etkinliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, etkinlik kapsamında 5 Kasım Perşembe günü çocukların Ankara'dan Kayseri'ye Güney Ekspresi ile seyahat edeceğini belirterek, tahsis edilen vagonun LÖSEV görselleriyle kaplanacağını ifade etti. 'Umut Treni'nin perşembe günü saat 11.20'de Ankara Garı'ndan hareket edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Lösemili Çocuklar Haftası Kapsamında hayata geçirdiğimiz 'Umut Treni' etkinliği için Güney Ekspresi'nde özel bir vagon tahsis ettik. Çocuklarımızı Ankara-Kayseri güzergahında unutulmaz bir tren yolculuğunda buluşturacağız. Ankara Garı'nda ailelerin, LÖSEV gönüllülerinin ve lösemiyi yenmiş gençlerin katılımıyla bir uğurlama programı düzenlenecek" açıklamasını yaptı.

Etkinliğinin 2023 yılından bu yana gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Umut Treni etkinliğiyle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya devam ediyoruz. Gelenekselleşen bu etkinlikle lösemiyle mücadele eden çocuklara moral vermeyi ve hastalığa ilişkin toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi
Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde 'sütyen' krizi

"Sütyen" krizi büyük tartışma yarattı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!

İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın

Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Gemlik'te otoyolda facia! Kaza yapan araca ve yardıma koşanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Yardıma koştular, arkadan gelen otomobil çarptı! 1 ölü, 9 yaralı
Trump'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç

ABD seçimlerinde tarihi sonuç! Trump'ın kalesi el değiştirdi
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! İşte ilk görüntüler
Kekova'daki 4 bin 700 yıllık batık Guinness'e girdi! Resmen dünyanın en eski batığı ilan edildi

Osmanlı batığı sandılar! 4 bin 700 yaşında çıktı, rekor kırdı
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi

Tek başına maçı aldı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı