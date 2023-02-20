Telefon sesini duyup kapıyı çaldı ama açan olmadı! Evli ve bir çocuk babası adam umumi tuvalette ölü bulundu Güncel Haberler Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir çocuk babası Nadir Taşar, belediyeye ait umumi tuvalette ölü bulundu. Israrla çalan telefon sesini duyarak kapıyı çalan bir vatandaşın kapının açılmaması üzerine durumu 112'ye bildirmesiyle bulunan Taşar'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek. İnönü Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait umumi tuvalette meydana gelen olayda, içeri giren bir kişi ısrarla çalan telefon sesini duydu. KAPIYI AÇAN OLMAYINCA 112'Yİ ARADI Telefona cevap veren olmayınca şüphelenen vatandaş, defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. HAREKETSİZ HALDE BULUNDU İçeri giren ekipler Nadir Taşar'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Taşar'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK Cumhuriyet savcısı ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası Nadir Taşar'ın cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Taşar'ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek. Taşar'ın inşat sıva ustası olduğu öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cep Telefonu Kalp Krizi Gazipaşa İnönü Güncel Haberler

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