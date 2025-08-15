Ümraniye TEM Otoyolu'nda Servis Aracı Devrildi

Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halindeki bir servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kaza bölgesine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan servis aracı kontrolden çıkıp devrilerek yan yattı.

Yaralıların olduğu kaza bölgesine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
