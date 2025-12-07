Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Ihlamurkuyu Mahallesi Hasan Yıldırım Sokak'ta 27 Kasım'da dehşete düşüren bir hırsızlık olayı yaşandı. Evine giren S.F., içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı, gri pantolonlu bir kişiyle karşılaştı.

BİLEZİKLERİNİ ÇALDI, ODAYA KİLİTLEDİ

Elinde bıçak olduğu öğrenilen şüpheli, kolundaki 5 altın bileziği ve 1 yüzüğünü aldığı S.F.'yi yatak odasına kilitledi. Şüpheli evde para aramaya devam ettiği sırada yatak odasının penceresini açan S.F., aşağı atladı. Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan S.F., Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan çalışmada çevredeki tüm güvenlik kameraları S.F.'nin ifadesindeki şüpheli tarifi doğrultusunda incelendi. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla C.Y.(46) ve H.A.F. (29) gözaltına alındı.

BİRİ KADININ AKRABASI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden H.A.F.'nin, S.F.'nin akrabası olduğu ortaya çıktı. H.A.F.'nin, C.Y. adlı şüpheliyi olayı gerçekleştirmesi için azmettirdiği, olayın ardından çalınan altınları kuyumcuya götürerek bozdurduğu öğrenildi.

SUÇ ORTAĞINI DA KANDIRMIŞ

Yapılan soruşturmada H.A.F.'nin suç ortağına "Altınların bir kısmı imitasyon çıktı" diyerek suç ortağına az para verdiği de tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.