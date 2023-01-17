ÜMRANİYE'DEKİ CİNAYET; OTOMOBİLİNDEN 3 SİLAH 100 MERMİ DAHA ÇIKMIŞ

Ümraniye, Saray Mahallesinde bulunan Sanayi sitesinde dün meydana gelen olayda Emrah Güner, araçla yol verme yüzünden A.K. ile yol tartışmasına girmişti. Kısa bir tartışmanın ardından A.K. olay yerinden ayrılırken, Emrah Güner bu kez kavgayı ayırmaya çalışan sanayi esnafı ile tartışmaya başlamıştı. Kavga sırasında bir anda silahı çeken Emrah Güner kalabalığa doğru ateş açmıştı. Bu sırada Berkay İ.(29), Mehmet İ.(64) Kemal T.(57) Fahrettin A.(54) ağır şekilde, Ertem T.(24) ve Cemil U.(47) hafif şekilde yaralanmıştı. Çıkan kargaşa sırasında silahını düşüren Emrah Güner ise silahı alarak ateş açan Kazım E. tarafından öldürülmüştü.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN OTOMOBİLDEN 3 TABANCA 100 MERMİ DAHA ÇIKTI.

Görüntü dökümü

Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri