Ümraniye'de Otoyol Kenarındaki Yangın Söndürüldü
Ümraniye'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ümraniye'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde yer alan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otoyolda seyir halindeki beton mikserinin sürücüsü ve bazı motosikletliler yangını su tutarak söndürmeye çalıştı.
Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA