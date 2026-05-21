Haberler

Ümraniye’de Yapay Zeka Film Festivali: Sanat ve Teknoloji Buluştu

Ümraniye’de Yapay Zeka Film Festivali: Sanat ve Teknoloji Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Yapay Zeka Film Festivali’nin gala ve ödül töreni gerçekleşti. Altı kategoride 117 başvurunun yapıldığı yarışmada, her kategorinin birincisine 25 bin lira ödül verildi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yapay zekanın sanat için bir araç olduğunu vurguladı.

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yapay Zeka Film Festivali'nin gala ve ödül töreni gerçekleştirildi. Dijital dönüşüm çağında sanat ve teknolojiyi aynı platformda buluşturan festival, yapay zeka destekli kısa filmleri sanatseverlerle buluşturdu.

Ümraniye Belediyesi, tarafından dijital dönüşüm çağında sanatın yeni ifade biçimlerini desteklemek amacıyla uluslararası katılıma açık 'Yapay Zeka Film Festivali' düzenledi. Uluslararası katılıma açık olarak gerçekleştirilen festivalin yarışma bölümünde katılımcılar, 'Milli Teknoloji Hamlesi', 'Ailenin Korunması', 'Bağımlılıkla Mücadele', 'Engelsiz Yaşam', 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik' ile 'Türk-İslam Tarihi' başlıkları altında yarıştı. Yarışmaya toplam 117 eser başvuruda bulunurken, teknik elemelerin ardından 87 eser ön değerlendirmeye alındı. Her kategoride belirlenen üçer finalist film, seçici kurul tarafından değerlendirilerek kategori birincileri seçildi.

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım belediye olarak edebiyattan resme, sahne sanatlarından müziğe kadar geniş bir yelpazede kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Yıldırım, kültürel etkinlikleri planlarken gelenekleri yaşatmanın yanı sıra çağın ihtiyaçlarına, özellikle de yapay zeka gibi gelişen teknolojilere yer verildiğini belirterek, "Yapay zekanın sunduğu imkanları en doğru şekilde kullanmak ve buna doğru hedefleri yönlendirmek günümüzün en büyük ihtiyacı. Yapay zekayı düşünmeyi kısıtlayan bir amaç olarak değil, imkanların hayallere çizdiği sınırları ortadan kaldıran bir araç olarak görmemiz icap ediyor. Bunu başardığımızda inanıyorum ki günümüz dünyasına bizim dilimizden anlatılacak nice yeni eserler kazandırmış olacağız" dedi.

Her kategorinin birincisine 25 bin lira ödül verilirken, değerlendirme kriterlerine uygun bulunan başvuru sahiplerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Festivalde 'Türk-İslam Tarihi' kategorisinde Eren Özkaradeniz 'KİKİ: Bir Sürgün Öyküsü', 'Ailenin Korunması' kategorisinde Batuhan Çelik 'Ufak Bir Kıvılcım', 'Milli Teknoloji Hamlesi' kategorisinde Ulaş Baltacı 'Yeni Bir Sayfa', 'Bağımlılıkla Mücadele' kategorisinde Erkan Ceylan 'Kullanılan', 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik' kategorisinde Mustafa Faik Özkan 'Sıfır Atık Projesi', 'Engelsiz Yaşam' kategorisinde Erkan Ceylan 'Bir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi

Türkiye'den Sumud Filosu adımı! Üç uçak peş peşe havalandı

Ünlülere yeni dalga operasyon! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı, Serenay Sarıkaya için yakalama kararı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan ünlülerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı! 26 kişi için gözaltı kararı
Son ankette büyük sürpriz! 2023 seçimlerine göre oyunu artıran 3 parti var

Son ankette büyük sürpriz! 2023'e göre oyunu artıran 3 parti var
Kilosu altınla yarışıyor! Köylüler bulmak için her taşın altına bakıyor

Kilosu altınla yarışıyor! Köylüler bulmak için her taşın altına bakıyor
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

Bayramda kesilecek! 'Donald Trump' adı verilen bufalo gündem oldu

Kısa sürede ünlü oldu! Onu görmeye gelen herkes aynı isme benzetiyor
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü

Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi

En sonunda beklenen oldu!