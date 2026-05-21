Ümraniye’de Yapay Zeka Film Festivali: Sanat ve Teknoloji Buluştu

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yapay Zeka Film Festivali'nin gala ve ödül töreni gerçekleştirildi. Dijital dönüşüm çağında sanat ve teknolojiyi aynı platformda buluşturan festival, yapay zeka destekli kısa filmleri sanatseverlerle buluşturdu.

Ümraniye Belediyesi, tarafından dijital dönüşüm çağında sanatın yeni ifade biçimlerini desteklemek amacıyla uluslararası katılıma açık 'Yapay Zeka Film Festivali' düzenledi. Uluslararası katılıma açık olarak gerçekleştirilen festivalin yarışma bölümünde katılımcılar, 'Milli Teknoloji Hamlesi', 'Ailenin Korunması', 'Bağımlılıkla Mücadele', 'Engelsiz Yaşam', 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik' ile 'Türk-İslam Tarihi' başlıkları altında yarıştı. Yarışmaya toplam 117 eser başvuruda bulunurken, teknik elemelerin ardından 87 eser ön değerlendirmeye alındı. Her kategoride belirlenen üçer finalist film, seçici kurul tarafından değerlendirilerek kategori birincileri seçildi.

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım belediye olarak edebiyattan resme, sahne sanatlarından müziğe kadar geniş bir yelpazede kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Yıldırım, kültürel etkinlikleri planlarken gelenekleri yaşatmanın yanı sıra çağın ihtiyaçlarına, özellikle de yapay zeka gibi gelişen teknolojilere yer verildiğini belirterek, "Yapay zekanın sunduğu imkanları en doğru şekilde kullanmak ve buna doğru hedefleri yönlendirmek günümüzün en büyük ihtiyacı. Yapay zekayı düşünmeyi kısıtlayan bir amaç olarak değil, imkanların hayallere çizdiği sınırları ortadan kaldıran bir araç olarak görmemiz icap ediyor. Bunu başardığımızda inanıyorum ki günümüz dünyasına bizim dilimizden anlatılacak nice yeni eserler kazandırmış olacağız" dedi.

Her kategorinin birincisine 25 bin lira ödül verilirken, değerlendirme kriterlerine uygun bulunan başvuru sahiplerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Festivalde 'Türk-İslam Tarihi' kategorisinde Eren Özkaradeniz 'KİKİ: Bir Sürgün Öyküsü', 'Ailenin Korunması' kategorisinde Batuhan Çelik 'Ufak Bir Kıvılcım', 'Milli Teknoloji Hamlesi' kategorisinde Ulaş Baltacı 'Yeni Bir Sayfa', 'Bağımlılıkla Mücadele' kategorisinde Erkan Ceylan 'Kullanılan', 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik' kategorisinde Mustafa Faik Özkan 'Sıfır Atık Projesi', 'Engelsiz Yaşam' kategorisinde Erkan Ceylan 'Bir

