Resmen sabır sınavı! Alkollü sürücü bir de polisi suçladı: Allah'ından bul

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde alkol denetimi esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. 29 yaşındaki kadın sürücü, alkolmetreyi ilk başta üflemeden telefona sarıldı.

"ALO KANKA, ACİL DURUM"

Polisin alkolmetreyi uzatması üzerine telefonuyla arkadaşını arayan E.K., "Alo kanka, acil durum" diyerek polisten uzaklaştı. Zaman kazanmaya çalışan alkollü E.K., tekrar geri geldiğinde görevli memura, "Bir şey söyleyebilir miyim. Ben buradan nasıl İstanbul'a döneceğim?" diye sordu. "Benim yapacağım bir şey yok, üfleyelim ondan sonra size yardımcı olayım" yanıtına karşılık E.K., "Neyine yardımcı olacaksın, alkol çıktıktan sonra ben nasıl döneceğim İstanbul'a. Şirket aracı bir de" dedi.

"BEN DE KARAMÜRSEL SEPETİ DEĞİLİM"

E.K.'nın arkadaşı ise görevli polis memuruna, "Alkol çıkarsa aracı da mı bağlıyorsunuz, daha neler ya. Saçmalama gözünü seveyim. Ben de Karamürsel sepeti değilim" diye serzenişte bulundu.

"PANİK ATAK GEÇİRİYORUM, ÖLMEM DAHA MI İYİ"

Adeta sabır taşına dönen polis memuru, tekrar alkolmetreyi üflemesi için E.K.'ye uzattı. Bunun üzerine ise alkollü kadın, "Panik atak geçiriyorum. Üfleyeceğim kardeşim. Bir nefes alma hakkım var mı. Benim sağlığım senden daha mı önemli. Beklediğin bir araç da yok. Panik atak geçiriyorum, ölmem daha mı iyi. Arabayı da veririm" diyerek tekrar telefonuyla birilerini aradı. Polis memuru, "Bir daha soruyorum hanımefendi, üfleyecek misiniz" diye sorunca alkollü sürücü, "Duymuyorum şu an sizi" cevabını verdi.

ALKOLLÜ ÇIKTI, POLİSİ SUÇLADI

Uzun uğraşlar sonucu sonunda alkolmetreyi üfleyen 29 yaşındaki E.K. "Senin yüzünden ehliyeti vereceğiz. Allah'ından bul" diyerek polisi suçladı. 0.96 promil alkollü çıkan kadına cezai işlem uygulandı, aracı ise otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı