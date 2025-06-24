Ümraniye'de Taksi Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

ÜMRANİYE'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada cipin arkadan çarptığı taksi bariyerlere vurarak durabildi. Kazada taksi şoförü Ramazan Kara (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oğlunun cenazesini teslim alan baba Şahin Kara, "Bugün onun düğün yemeğini yapmam gerekirken, cenaze yemeğini kendi ellerimle dağıtacağım. Söz vermiştim; ama işte kader. Oğlum çalışıp para biriktiriyordu. Bu yaz düğününü yapacaktık; yetişemedi düğününe olmadı" dedi.

Kaza, dün gece saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca Bağlantı Yolu'nda meydana geld.Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, Ramazan Kara'nın (24) kullandığı 34 TJV 43 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksi bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde taksi şoförü Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Taksi şoförünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

'DÜĞÜN YEMEĞİNİ YAPACAKKEN CENAZE YEMEĞİNİ DAĞITACAĞIM'

Ramaza Kara'nın cemazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından babası tarafından teslim alındı. Oğlunun cenazesini teslim alan baba Şahin Kara, "Dün gece saat akşam 21.00 sıralarında, seyir halindeyken arkadan bir cip arkadan vurmuş ve o anda kalbi nabzı durmuş oğlumu kaybettik. Şu an Yenibosna'ya geldik alıp defnedeceğiz. Ne diyeyim, çok üzgünüm. Nişanlıydı. Evlendirecektim onu. Ben aşçıyım. Bugün onun düğün yemeğini yapmam gerekirken cenaze yemeğini bugün kendi ellerimle dağıtacağım. Söz vermiştim onun yemeğini ben yapacağım diye; ama işte kader. Oğlum çalışıp para biriktiriyordu. Bu yaz düğününü yapacaktık. Yetişemedi düğününe; olmadı. Oğluma çarpan kişiyle ilgili adaletin peşini bırakmayacağız. Ondan biz davacıyız. Durup dururken insan arkadan nasıl vurabilir. Arabayı, taksiyi göremiyor mu. Hem saat 21.00 sıralarında yollar boş, trafik yok. Bu nasıl oldu da arkadan vurabiliyor. Ben sonuna kadar davacıyım. Onun cezalandırılması için elimden geleni yapacağım. Bu konunun peşini bırakmak istemiyorum. Davamı sonuna kadar sürdüreceğim. Buradan adalete sesleniyorum, devletime sesleniyorum. Sonuna kadar davacıyım. Devletimden isteğim; bu adamın cezalandırılması için ellerinden gelen gayreti göstersinler. Onların da çocukları var. Kendi çocukları olsaydı ne yaparlardı, nasıl davranacaklardı. Bu da onların evladı. Onun için herşeyi yapmalarını talep ediyorum" dedi.

Ramazan Kara'nın cenazesi, Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.